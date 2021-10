La Russie compte actuellement 885 587 patients covid

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

Au cours des dernières 24 heures, 40 096 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 et 1 159 autres en sont décédées en Russie.

Le nombre total de contaminations dans le pays a atteint 8 392 697 et celui de morts 235 057. Hier, 29 318 patients se sont rétablis, portant le nombre total de guérisons à plus de 7 272 000. La Russie occupe la cinquième place dans le monde pour le nombre de cas et de décès dus au coronavirus.

La Russie compte actuellement 885 587 personnes qui poursuivent leur traitement contre le coronavirus.

Rappelons que l’aggravation de la situation sanitaire a entraîné de nouvelles restrictions en Russie. Du 30 octobre au 7 novembre, une semaine de congés payés a été ordonnée dans le pays.