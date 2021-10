L’ICESCO participe à un webinaire sur les villes intelligentes et la transformation numérique

Le Caire, 28 octobre, AZERTAC

Le Secteur des Sciences et de la Technologie relevant de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a participé, le 27 octobre 2021, à un webinaire sur les « Villes intelligentes : perspectives mondiales sur la transformation numérique », tenu par l’Observatoire de la normalisation des TIC et dispositif de soutien en Europe en vue d’examiner les moyens d’utiliser les avancées technologiques pour construire des villes bénéficiant de la transformation numérique afin de parvenir au développement durable.

Dans son intervention à cet événement, auquel ont participé plusieurs représentants d’organisations spécialisées dans le développement des villes intelligentes et durables ainsi que des experts spécialisés, Dr Foued El Ayni, expert au Secteur des Sciences et de la Technologie à l’ICESCO, a passé en revue les efforts de l’Organisation dans la sensibilisation au concept de villes intelligentes, en affirmant l’engagement de l’ICESCO à soutenir les efforts de ses États membres dans la construction de villes intelligentes, résilientes et durables qui s’intéressent à la dimension environnementale dans la réalisation du développement global. Il a également passé en revue le Plan d’action de l’Organisation et les programmes et projets qu’elle met en œuvre, ainsi que les bourses de recherche qu’elle accorde dans ce domaine.

Le webinaire comprenait une séance de débat au cours de laquelle les participants ont examiné les moyens de développer la coopération entre les organisations et institutions, en tenant compte des besoins particuliers des différents pays, et de renforcer la coopération et les partenariats, Sud-sud et Nord-sud. Il a été aussi convenu de tenir des événements similaires afin d’assurer davantage de sensibilisation en la matière. (ICESCO)