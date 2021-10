Le président Ilham Aliyev reçoit le chef de la Direction turque des affaires religieuses VIDEO

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 29 octobre le chef de la Direction des affaires religieuses de la Républque de Turquie, Ali Erbas.

Le président Ilham Aliyev a présenté ses félicitations à l'occasion de la fête nationale de la République de Turquie, Jour de la République, et a souhaité le bonheur et la prospérité au peuple turc.

Lors de l’entretien, la visite récente du président Recep Tayyip Erdogan en Azerbaïdjan a été évoquée avec satisfaction, il a été souligné qu’elle constituait un nouvel exemple de fraternité et d’amitié entre l’Azerbaïdjan et la Turquie et renforçait encore davantage les liens entre les deux pays.

L'importance du déplacement du chef de la Direction turque des affaires religieuses, Ali Erbas, dans les terres azerbaïdjanais libérées de l’occupation a été évoquée, il a été ajouté qu'il avait été témoin de la destruction de tous les monuments historiques et religieux par les Arméniens pendant l'occupation.

Au cours de l’entretien il a été souligné que les relations fraternelles et amicales entre les deux pays se développaient avec succès dans tous les domaines.