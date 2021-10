Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères s’entretient avec le président du Forum de la Jeunesse de l’OCI

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu jeudi avec une délégation menée par Taha Ayhan, président du Forum de la Jeunesse de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

Au cours de l’entretien, le ministre Djeyhoun Baïramov a félicité les visiteurs pour la tenue réussie du Sommet azerbaïdjanais sur l'investissement et la culture, organisé à Bakou par le Forum de la jeunesse de l'OCI en coopération avec l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises, relevant du Ministère de l'Economie, et avec le soutien des ministères de l'Économie et de la Culture de l'Azerbaïdjan. Le ministre a souligné l'importance de se concentrer sur les questions d'investissement et de culture, qui sont deux des sujets les plus importants sur fonds de travaux de restauration et de construction en cours menés par l'Azerbaïdjan dans les territoires libérés, lors de cet événement ayant réuni de nombreux participants étrangers. Il a été noté que les participants avaient également visité les terres libérées, dont Choucha, où ils se sont familiarisés avec les activités illégales et les destructions commises par l'Arménie pendant des décennies, ainsi que les travaux de construction effectués par l'Azerbaïdjan.

Le ministre des Affaires étrangères a également présenté ses félicitations pour la récente réunion de l'Assemblée générale et l'adoption d'une nouvelle Charte du Forum de la Jeunesse de l'OCI. Il a dit que l'Azerbaïdjan continuerait à soutenir pleinement les activités du Forum de la Jeunesse de l'OCI.

Taha Ayhan a déclaré avoir assisté à la cérémonie d'ouverture de l'Aéroport international de Fuzouli et avoir été témoin des travaux de restauration et de construction à grande échelle réalisés par l'Azerbaïdjan dans les territoires libérés. Il a évoqué l'importance du déplacement de nombreux participants du Sommet azerbaïdjanais sur l'investissement et la culture à Bakou dans les territoires libérés, ainsi que le message à la communauté internationale que la victoire de l'Azerbaïdjan au Karabagh était une victoire liée à la jeunesse et la culture.

Les parties ont également abordé de l’activité multiforme du Forum de la Jeunesse et des actions effectuées par le Centre régional pour l'Eurasie de l'organisation.