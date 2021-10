La Fondation Heydar Aliyev élargit ses activités en Chine

Malipo, 29 octobre, AZERTAC

La Fondation Heydar Aliyev a soutenu le projet de reconstruction du terrain de sport de l'école secondaire n°2 du district de Malipo, dans la province chinoise du Yunnan. Le terrain de sport a été appelé symboliquement « Stade de l'amitié Azerbaïdjan-Chine ».

Le district de Malipo est situé dans le sud de la Chine, à la frontière avec le Vietnam. Avec une population d'environ 300 000 habitants, ce district est entouré de montagnes et de forêts de tous côtés. Le gouvernement chinois met en œuvre un certain nombre de projets liés à la construction et à la reconstruction d'établissements d'enseignement dans ces régions dans le cadre du programme de réduction de la pauvreté. L'une de ces écoles est l'école secondaire n°2 de Malipo, l'un des districts les plus pauvres du pays. L'école existe depuis 1984. Il y avait un grand besoin de reconstruire le terrain de sport de l'école, qui compte environ 1700 élèves.