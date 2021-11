Le Conseil des procureurs des Etats du Conseil turcique tient sa 1ère réunion à Bakou VIDEO

Les Statuts du Conseil des procureurs généraux des États membres du Conseil turc ont été signés lors de la réunion

Bakou, 1er novembre, AZERTAC

Bakou accueille lundi 1er novembre la première réunion Conseil des procureurs généraux des Etats membres du Conseil de coopération des Etats turcophones (Conseil turcique).

La réunion de haut niveau a rassemblé les procureurs généraux de la République de Turquie, de l’Ouzbékistan, du Kazakhstan et de la République kirghize, le secrétaire général adjoint du Conseil turcique, le président de l’Association internationale des procureurs et autres. Les ambassadeurs des pays membres et de Hongrie ont eux aussi rejoint la réunion.

Prenant la parole lors de la réunion, le procureur général de la République d'Azerbaïdjan, Kamran Aliyev, a souligné l'importance d'élargir la coopération mutuelle et efficace entre les organes chargés de l’application des lois du monde turc, qui couvre une vaste zone géographique. Le procureur général a déclaré que le Conseil, qui sera établi sur la base de l'amitié et de la fraternité, servirait à répondre aux nouvelles menaces plus dangereuses pour la sécurité, la paix et la stabilité régionales, et constituerait un outil efficace pour développer les capacités existantes et coordonner l’interaction.

Le procureur général Kamran Aliyev a transmis aux participants de la réunion les salutations du président Ilham Aliyev ainsi que ses félicitations pour la fondation du Conseil.

Ensuite, le message vidéo du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, adressé aux participants de la réunion a été projeté.

Le secrétaire général adjoint du Conseil de coopération des États turcophones, Mirvokhid Azimov, a souligné que le Conseil jouerait un rôle important dans le développement de la coopération entre les pays turcophones, surtout dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme.

Ensuite, une vidéo consacrée aux résultats positifs de la coopération des pays turcophones a été projetée.

Le président de l'Association internationale des procureurs, Cheol-Kyu Hwang, participant en tant qu'invité à la réunion, a souligné l'importance des plateformes conjointes dans la lutte contre les menaces mondiales et régionales et a déclaré que les membres du Conseil auraient la possibilité de bénéficier activement de l'expérience acquise et de l’échange d'informations.

Les discours d'ouverture ont été suivis de la cérémonie de signature des Statuts du Conseil des procureurs généraux du Conseil de coopération des États turcophones.

Il convient de noter que conformément aux instructions du président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev, en plus d’entretenir une coopération efficace avec des partenaires internationaux et des organisations influentes, le parquet azerbaïdjanais participe activement aussi à de nombreuses initiatives mondiales et régionales.

Il a été décidé de créer le Conseil des procureurs généraux dans le cadre du Conseil de coopération des États turcophones, fondé lors du IXe Sommet des chefs d'État des pays turcophones tenu à Nakhtchivan le 3 octobre 2009.