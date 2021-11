Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva prennent connaissance des travaux de restauration de la mosquée de Bédöyun à Lahydj VIDEO

Ismayilli, 1er novembre, AZERTAC

En marge de leur déplacement dans la région d’Ismayilli, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont été dans le bourg de Lahydj le 1er nvembre.

Le président de la République et la première dame ont visité le bourg et discuté avec les habitants.

Ensuite, le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont inspecté l’avancement des travaux de restauration et de réparation réalisés dans la mosquée de Bédöyun à Lahydj.

Il convient de noter qu'en 2019, lors de la visite de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva dans le bourg de Lahydj de la région d'Ismayilli, les habitants avaient demandé la réparation de la mosquée de Bédöyun. La première vice-présidente avait pris connaissance de la situation dans la mosquée et avait donné des instructions sur la réalisation des travaux de réparation complète.

L’assistant du président de la République, Anar Alekbérov, a informé le chef de l’Etat et son épouse que des travaux de restauration et de réparation avaient été effectués avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev dans la mosquée de Bédöyun, construite en 1791, et à son entourage durant la période écoulée. À la suite des travaux, la mosquée a été restaurée dans sa forme originale. Le minaret de la mosquée a été reconstruit et des toilettes ont été construites. Les cellules des femmes et les filets de la mosquée ont été restaurés.

Les travaux effectués ont encore accru l'intérêt des touristes pour Lahydj. Le nombre de visiteurs dans le bourg augmente d’année en année. Ainsi, en 2019, Lahydj avait accueilli 89 000 touristes, dont 37 000 avaient été des étrangers. En septembre dernier, 82 000 touristes avaient visité Lahydj.