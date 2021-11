Le Centre d’appui à l’enfance et à la famille à Ismayilli a désormais un nouveau bâtiment VIDEO

Ismayilli, 1er novembre, AZERTAC

Un nouveau bâtiment du Centre d’appui à l’enfance et à la famille dans la ville d’Ismayilli a ouvert ses portes lundi 1er novembre.

La cérémonie d’inauguration a été marquée par la présence du président de la République Ilham Aliyev et de la première dame Mehriban Aliyeva.

La présidente du Comité d’Etat chargé de la famille, de la femme et de l’enfant, Bahar Mouradova, a déclaré que la création et le développement des centres d’appui à l'enfance et à la famille avaient donné des résultats positifs en termes d'amélioration de l'efficacité des services communautaires.

Elle a fait savoir que jusqu'à ce moment-là, le centre avait reçu environ 10 000 demandes et qu'au fil des ans, 39 000 résidents d'Ismayilli ont bénéficié des activités du centre. Elle a ajouté que de plus, des conditions appropriées avaient été créées pour les familles à risque des régions voisines qui souhaitent bénéficier des activités du centre.