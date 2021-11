La Fédération azerbaïdjanaise de judo a désormais un nouveau président

Bakou, 1er novembre, AZERTAC

Une conférence extraordinaire de la Fédération azerbaïdjanaise de judo s'est tenue lundi 1er novembre au ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Farid Gayibov, le ministre du Développement numérique et des Transports Rachad Nabiyev, le vice-président du Comité national olympique Tchinguiz Husseynzadé, ainsi que des représentants de la communauté olympique et sportive, ont pris part à la conférence.

À l’issue d’un vote, Rachad Nabiyev a été élu président de la Fédération azerbaïdjanaise de judo.