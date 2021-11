Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva participent à l’inauguration de l’école maternelle №7 de Chamakhy

Chamakhy, 1er novembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont participé le 1er novembre à l’inauguration de l’école maternelle №7, construite avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev dans la ville de Chamakhy.

L'école maternelle a une capacité d’accueil de 80 places. Elle comprend des salles de groupe, de jeux et des dortoirs, des salles de sport, de réunion, de musique et une salle médicale. Les conditions nécessaires y ont été créées pour que les enfants acquièrent les connaissances de base et s'amusent. Des travaux d'aménagement paysager ont été réalisés dans la cour de l’établissement, une aire de jeux a été aménagée.