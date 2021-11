L'ambassadeur d’Israël commémore la mémoire des victimes de la terreur arménienne à Gandja

Gandja, 2 novembre, AZERTAC

L'ambassadeur d'Israël en Azerbaïdjan, George Dick, s'est rendu à Gandja.

Le diplomate a pris connaissance des traces des crimes de guerre causés par les attaques à la roquette effectuées par l’Arménie contre la population civile innocente, informe le correspondant régional de l'AZERTAC.

Gandja, la deuxième plus grande ville de l’Azerbaïdjan, a subi des attaques à la roquette et à l'artillerie lourde par les forces armées arméniennes les 4, 5, 8, 11 et 17 octobre pendant la Guerre de 44 jours. 26 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués et 175 autres blessés. Des infrastructures civiles, des monuments historiques et culturels, ainsi que des véhicules ont été gravement endommagés dans la ville.