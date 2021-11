Covid-19 dans le monde : le nombre de décès a augmenté de 8% en une semaine

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

La semaine dernière, 3 millions de personnes ont été infectées par le coronavirus et plus de 50 000 autres en sont décédées dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas positifs du Covid-19 a augmenté de 3% et celui de morts de 8% en sept jours.

Du 25 au 31 octobre, 3 021 634 cas et 50 477 décès ont été enregistrés dans le monde. Le plus grand nombre de contaminations au coronavirus a été confirmé aux États-Unis - 528 455 cas.

Près de 60% de cas positifs ont été enregistrés en Europe. Le nombre de personnes infectées par le coronavirus en Europe a augmenté de 6% au cours de la semaine dernière.