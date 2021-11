Le président Ilham Aliyev reçoit les coprésidents du Centre international Nizami Gandjavi et les membres de son conseil d’administration VIDEO

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu mercredi 3 novembre les coprésidents du Centre international Nizami Gandjavi, Vaira Vike-Freiberga et Ismaïl Serageldin, quelques anciens chefs d’Etat et de gouvernement, les membres du conseil d’administration du Centre.

Les membres du conseil d'administration du Centre international Nizami Gandjavi ont exprimé leurs remerciements au président Ilham Aliyev pour l'attention et le soutien apportés aux activités du Centre. Il a été souligné que les membres du conseil d'administration du Centre avaient fait de nombreuses déclarations en faveur de la position juste et équitable de l'Azerbaïdjan pendant la Guerre patriotique de 44 jours. Le rôle et le prestige croissants du Centre international Nizami Gandjavi en tant qu'institution internationale ont été mis en valeur.

Au cours de la rencontre, il a été indiqué que le VIIIe Forum global de Bakou intitulé « Le monde après le Covid-19 », qui se tiendra du 4 au 6 novembre, est consacré à une question d’actualité. Les membres du conseil d'administration du Centre international Nizami Gandjavi ont déclaré que malgré la pandémie, le Centre continuait d'être actif, organisant de nombreuses conférences et développant la coopération avec d'autres organisations internationales. Il a été ajouté que les membres du conseil d’administration du Centre et d'autres participants visiteraient, en marge du forum, la ville de Choucha, capitale azerbaïdjanaise de la culture.