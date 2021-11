Le prochain Forum global de Bakou sera organisé par le Centre international Nizami Gandjavi

Environ 300 invités devraient rejoindre le forum hybride

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

Le prochain Forum global de Bakou sur le thème « Le monde après le Covid-19 » se tiendra du 4 au 6 novembre sous les auspices du président Ilham Aliyev et avec le soutien organisationnel du Centre international Nizami Gandjavi.

La 8e édition du Forum global de Bakou réunira des représentants de haut niveau, d'anciens chefs d'État et de gouvernement de plus de 40 pays, des responsables d'organisations internationales et non gouvernementales, ainsi que d'autres invités de marque pour discuter de questions d'importance mondiale. Environ 300 invités devraient rejoindre le forum qui se tiendra sous un format hybride.