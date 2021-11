Un mémorandum d’accord signé entre les Comités nationaux olympiques d'Azerbaïdjan et d'Ouzbékistan

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

Un mémorandum d'accord a été signé entre les Comités nationaux olympiques d'Azerbaïdjan et d'Ouzbékistan en marge du forum régional des chefs des Comités nationaux olympiques des Etats membres la CEI, des États baltes et de Géorgie.

Le mémorandum a été signé par le secrétaire général adjoint du Comité national olympique d’Azerbaïdjan, Azer Aliyev, et le président du Comité national olympique d'Ouzbékistan, Rustam Chaabdurrakhmonov.

L'objectif du forum est de renforcer davantage la coopération en cours entre les Etats de la CEI, les États baltes et la Géorgie dans les domaines politique, économique, culturel et sportif, d'échanger des expériences et de discuter de nouveaux projets pour le développement commun.