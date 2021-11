Bakou, 4 novembre, AZERTAC

Le Forum global de Bakou ayant pour thème « Le monde après le Covid-19 » entame ses travaux le 4 novembre sous les auspices du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et avec le soutien organisationnel du Centre international Nizami Gandjavi.

La cérémonie d’ouverture du Forum a été marquée par la présence du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, qui y a prononcé un discours.

La 8e édition du Forum global de Bakou, qui durera jusqu’au 8 novembre, a réuni des représentants de haut niveau, d'anciens chefs d'État et de gouvernement de plus de 40 pays, des responsables d'organisations internationales et non gouvernementales, ainsi que d'autres invités réputés pour discuter des questions d'importance mondiale. Environ 300 invités devraient rejoindre le forum qui se tiendra sous un format hybride.

Les panels à tenir en marge du forum porteront sur les thèmes « Le nouvel ordre mondial établi après le Covid-19 », « la nouvelle économie mondiale », « La paix, la sécurité et les droits de l’homme dans la nouvelle ère », « Faire face au changement climatique et répondre aux besoins énergétiques mondiaux », « La santé et la vaccination », « Promouvoir l'alimentation et la sécurité alimentaire », « Les jeunes parlent, nous écoutons », « Le partenariat oriental et ses opportunités », ainsi que sur la situation dans l’Union européenne, dans les Balkans et le Caucase du Sud.