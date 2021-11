Le président azerbaïdjanais: En tant que président du Mouvement des non-alignés, nous avons fourni une aide financière et humanitaire à plus de trente pays

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

En tant que président du Mouvement des non-alignés, nous avons fourni une aide financière et humanitaire à plus de 30 pays et offert des doses de vaccin gratuites à un certain nombre de pays, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours à la cérémonie d'ouverture du VIIIe Forum global de Bakou.

« Nous avons également fait, en tant que donateur, un don de 10 millions de dollars à l'Organisation mondiale de la santé. Ces mesures, ainsi que l'approche responsable des principaux pays du monde, pourraient contribuer à résoudre le problème », a précisé le chef de l’Etat.