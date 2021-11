Ilham Aliyev : Au cours des dix premiers mois de cette année, l'Azerbaïdjan a transporté plus de 14 milliards de m3 de gaz via le Corridor gazier méridional

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

L'achèvement du projet de Corridor gazier méridional est devenu une réalisation historique pour l'Azerbaïdjan, nos voisins et l'Europe. Car c'est un facteur important de la sécurité énergétique européenne, un outil de diversification, a dit le président de la République Ilham Aliyev dans son discours pendant la cérémonie d’ouverture de la 8e édition du Forum global de Bakou.

Le chef de l'Etat a déclaré qu'au cours des 10 premiers mois de l’année courante, l'Azerbaïdjan avait livré via cet itinéraire plus de 14 milliards de mètres cubes de gaz à la Turquie, à la Géorgie, à l'Italie, à la Grèce et à la Bulgarie. Il a ajouté que la quasi-moitié de ce volume a été utilisée par les consommateurs de l'UE.

« Il n'y a pas de crise des prix du gaz et personne n'a souffert du froid dans les pays où le gaz azerbaïdjanais est fourni. Cela montre une fois de plus que le Corridor gazier méridional est un projet de sécurité énergétique », a souligné le président Ilham Aliyev.