Le VIIIe Forum global de Bakou se poursuit avec des panels

Le premier panel porte sur le thème « Le nouvel ordre mondial établi après le Covid-19 »

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

Le Forum global de Bakou ayant pour thème « Le monde après le Covid-19 » se poursuit avec des panels, dont le premier porte sur « Le nouvel ordre mondial établi après le Covid-19 ».

Le paysage politique après le Covid-19, la gouvernance post-conflit, la gouvernance globale, la sécurité mondiale, le rôle de la Chine dans un monde en mutation, les formats du G7 et du G20, l'économie et le commerce mondiaux, la lutte pour les ressources naturelles, l’inégalité, les droits de l’homme, l'environnement et le développement économique durable sont abordés lors des discussions.