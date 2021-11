Le secrétaire général de l'OCI félicite l'Azerbaïdjan à l'occasion de la commémoration de la fête de la victoire

Le Caire, 4 novembre, AZERTAC

Le Secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Yousef Bin Ahmed Al-Othaimeen, a félicité l’Azerbaïdjan à l’occasion de l’anniversaire de la Victoire commémorée le 8 novembre dans le cadre de la Guerre patriotique de 44 jours.

Le Secrétariat Général de l'Organisation de la Coopération Islamique présente ses plus chaleureuses félicitations à la République d'Azerbaïdjan à l'occasion de l’anniversaire de la Victoire commémorée le 8 Novembre dans le cadre de la Guerre Patriotique de 44 jours tout en rendant un hommage particulier à tous les Martyrs tombés sur le champ d’honneur.

L'OCI a toujours soutenu la résolution du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, conformément aux résolutions et décisions connexes de l'OCI et du Conseil de sécurité des Nations unies. Le Secrétariat général renouvelle son appel à la République d'Arménie à respecter l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'inviolabilité des territoires internationalement reconnus de la République d'Azerbaïdjan et à s'abstenir de toute revendication territoriale à son encontre.

Le Secrétariat général salue le gouvernement de l'Azerbaïdjan pour avoir mené des travaux de réhabilitation et de reconstruction post-conflit afin d'assurer le retour en toute sécurité et dans la dignité des Azerbaïdjanais déplacés, et appelle tous les États membres de l'OCI ainsi que la communauté internationale à apporter leur soutien et leur assistance à cet égard. (OCI)