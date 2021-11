Le taux de chômage a diminué à 7,4% en septembre en Europe

Rome, 4 novembre, AZERTAC

Le taux de chômage a diminué à 7,4% en septembre en zone euro, selon les données publiées par Eurostat.

Quelque 14,32 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE en septembre, dont 12,08 millions dans les 19 pays partageant la monnaie commune. Par pays, le chômage le plus faible en septembre été enregistré en République tchèque (2,6%), et le plus élevé en Espagne (14,6%), après la Grèce (13,3%). Parmi les poids lourds de la zone euro, l'Allemagne affiche toujours la meilleure performance (3,4%), peu ou prou au niveau des Pays-Bas (3,1%), loin devant la France (7,7%) et l'Italie (9,2%), selon europe1.