L’AZERTAC envisage d’étendre sa coopération avec des organismes médiatiques pakistanais VIDEO

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

L'AZERTAC a l'intention d'étendre sa coopération avec les principaux organismes médiatiques de Pakistan, a déclaré le président du Conseil d'administration de l'AZERTAC, Aslan Aslanov, lors de sa rencontre avec des chefs des médias de masse pakistanais.

Il a été souligné que les médias pakistanais avaient joué un grand rôle dans la transmission de la cause juste de l'Azerbaïdjan au monde pendant la Guerre de 44 jours. L'AZERTAC échange régulièrement des informations avec un certain nombre d’organismes médiatiques pakistanais et entretient des liens étroits avec des agences de presse pakistanaises telles que DND, PPI, APP, ainsi que le journal National Herald Tribune.

Le rédacteur en chef de l'agence de presse Dispatch News Desk (DND), Agha Igrar Haroon, a dit que la DND coopérait avec l’AZERTAC depuis trois ans, l’actualité en Azerbaïdjan et au Pakistan était couverte mutuellement.

« La coopération avec l'AZERTAC dans le domaine de l'échange d'informations se poursuit depuis de nombreuses années. On est prêt à effectuer des démarches conjointes en vue de renforcer encore davantage les relations », a souligné Riaz Ahmad Malik, rédacteur en chef du journal National Herald Tribune.

Les invités ont ensuite été informés des activités de l’AZERTAC au sein du Congrès mondial des agences de presse, de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA), de l’Union des agences de presse des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique. Au cours de la rencontre, les parties ont échangé sur la signature des accords de coopération bilatérale pour renforcer les relations de l'AZERTAC avec les organisations compétentes pakistanaises.

Les dirigeants et représentants des journaux Islamabad Post, Express, National Herald Tribune, Pakistan Observer, ainsi que des agences de presse Dispatch News Desk (DND) et Global News Pakistan, de la chaîne de télévision nationale pakistanaise et de HUM News, ont entamé une visite en Azerbaïdjan. En marge de leur visite, ils auront un certain nombre de rencontres à Bakou et se rendront dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation.