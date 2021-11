L’Azerbaïdjan et le Kazakhstan discutent des perspectives de développement des relations culturelles

Bakou, 5 novembre, AZERTAC

Le ministre de la Culture de la République d’Azerbaïdjan, Anar Karimov, a rencontré l’ambassadeur de Kazakhstan en Azerbaïdjan, Serjan Abdykarimov.

Il a été indiqué lors de l’entretien que le Kazakhstan soutenait toujours la cause juste de l’Azerbaïdjan et qu’il était prêt à s’engager dans les travaux de renconstruction et d’aménagement dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur des questions d’intérêt commun.