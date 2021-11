Hikmet Hadjiyev : Nous souhaitons un traité de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, comme entre la France et l'Allemagne

Bakou, 6 novembre, AZERTAC

Le conflit du Karabagh est terminé, le Karabagh est une affaire interne de l’Azerbaïdjan, a déclaré Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République et chef du département de la politique étrangère de l’Administration présidentielle azerbaïdjanaise, lors du panel portant sur le thème « Le Caucase du Sud : les perspectives pour le développement et la coopération régionaux » tenu en marge de la 8e édition du Forum global de Bakou.

L'assistant du président a dit que les efforts déployés par les coprésidents de l'OSCE n'avaient pas donné de résultats. À la suite d'une opération réussie, l'Azerbaïdjan a entièrement libéré ses territoires de l'occupation. Maintenant, une nouvelle situation est en train de s’établir dans le Caucase du Sud. L'Azerbaïdjan met en œuvre des projets communs avec la Géorgie dans le Caucase du Sud et souhaite que l'Arménie se joigne à ce processus.

« L'ouverture du corridor de Zenguézour assurera la restauration des liaisons de transport dans la région. L'Azerbaïdjan met en œuvre des projets de communes avec la Géorgie dans le Caucase du Sud et souhaite que l'Arménie se joigne à ce processus. L'Azerbaïdjan veut que l'Arménie commence la délimitation et la démarcation des frontières et signe un accord de paix », a fait savoir Hikmet Hadjiyev, ajoutant que l’Azerbaïdjan souhaitait un traité de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, comme entre la France et l'Allemagne.