Binali Yildirim : En tant que Turquie, nous sommes toujours aux côtés de l’Azerbaïdjan

Bakou, 6 novembre, AZERTAC

Le Forum global de Bakou est important pour discuter des questions relatives à la situation internationale et régionale, a estimé l’ancien Premier ministre turc Binali Yildirim.

Il a déclaré que l'organisation de ce genre d’événement était louable pour faire connaître au monde la vérité et la justice sur la Seconde guerre du Karabagh. « Comme nous le savons, de nombreux anciens présidents, ministres et intellectuels sont présents ici. Actuellement, l'attention de nombreux pays à travers le monde est sur ce forum. L'Azerbaïdjan et la Turquie sont des pays frères. La Turquie est toujours aux côtés de l'Azerbaïdjan », a dit Binali Yildirim.