Rabat proclamée capitale de la culture dans le monde islamique au titre de 2022

Le Caire, 6 novembre, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), et M. Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication au Royaume du Maroc, ont examiné les arrangements de la proclamation de Rabat capitale de la culture dans le monde islamique au titre de 2021 pour la région arabe, dans le cadre du programme de l’ICESCO pour les capitales de la culture dans le monde islamique.

Au début de la rencontre, tenue vendredi 5 novembre 2021 au siège du ministère à Rabat, Dr AlMalik a félicité M. Bensaid pour la haute confiance royale qui lui a été accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI (que Dieu l’assiste) et pour sa nomination au poste de ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en lui souhaitant plein succès dans sa mission importante.

Les discussions ont porté sur les mesures exécutives pour convenir des détails des programmes et activités qui seront mis en œuvre tout au long de l’année 2022, dans le cadre de la célébration de Rabat capitale de la culture dans le monde islamique. À cet égard, une équipe composée de représentants de tous les secteurs ministériels du gouvernement marocain et une équipe de l’ICESCO tiendront une réunion consultative le 22 novembre 2021, pour présenter les grandes lignes du programme de célébration.

Les deux parties ont également examiné la proposition du ministère marocain de la Culture d’organiser la prochaine édition du Salon international de l’édition et du livre à Rabat. Il s’agit de l’une des plus grandes manifestations culturelles au Maroc, et comprend de nombreuses activités liées au livre, à l’édition et à la culture en général.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont également passé en revue l’évolution d’un certain nombre de projets liés à la culture et au patrimoine, mis en œuvre par l’ICESCO en coopération avec le ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et se sont déclarées disposées à poursuivre la fructueuse coopération entre l’ICESCO et le ministère en matière de formation et de renforcement des capacités des jeunes, de culture et de patrimoine, et d’organisation conjointe de plusieurs activités culturelles.

Ont pris part à cette entrevue de l’ICESCO, Dr Abdelilah Benarafa, Directeur général adjoint, et M. Najib Rhiati, conseiller de la Direction générale. (ICESCO)