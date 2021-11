Les perspectives de développement des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis au menu des discussions

Bakou, 6 novembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïrmaov, s’est entretenu le 6 novembre avec la sous-Secrétaire d’Etat américaine adjointe pour le Caucase, les conflits régionaux et l’Europe du Sud, Erika Olson. Le ministre Djeyhoun Baïrmaov a déclaré que la visite de la sous-secrétaire d'État adjointe américaine en Azerbaïdjan, en marge de son déplacement dans la région, revêtait de l’importance pour la discussion des perspectives de développement des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis, ainsi que pour prendre connaissance de la situation actuelle dans la région. L’existence d’un partenariat de long terme et fructueux entre les deux pays a été mise en valeur.

La sous-Secrétaire d’Etat américaine adjointe pour le Caucase, les conflits régionaux et l’Europe du Sud, Erika Olson, a dit qu'une réunion très productive s'était tenue avec le président azerbaïdjanais lors de sa visite. Elle a salué le soutien apporté par l'Azerbaïdjan à la sécurité en Afghanistan dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'OTAN, pour lequel elle a exprimé ses remerciments.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur la situation actuelle dans la région en période postconflit.

Djeyhoun Baïramov a informé son interllocutrice des mesures prises par l'Azerbaïdjan en matière de mise en œuvre de manière unilatérale des déclarations trilatérales.

Les parties ont discuté d'autres questions d'intérêt mutuel.