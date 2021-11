Susan Elliott : Les panels du Forum global de Bakou ont été très productifs

Bakou, 7 novembre, AZERTAC

Je suis heureuse d’avoir participé au VIIIe Forum global de Bakou, a déclaré Susan Elliott, présidente du Comité national pour la politique étrangère américaine, dans une interview accordée aux journalistes.

Exprimant ses remerciements au président Ilham Aliyev pour l'initiative d’organisation du forum et son soutien en la matière, Susan Elliott a également abordé les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Elle a dit : « Les panels ont été très productifs. L'une des questions dont nous avons discuté était la nécessité non seulement d'un cessez-le-feu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais aussi d'un accord de paix. Non seulement les pays de la région, mais aussi les États-Unis doivent travailler pour faire avancer cette question sur le plan politique et économique ».