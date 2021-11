Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva sont venus à Choucha

Choucha, 7 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva sont venus dans la ville de Choucha dimanche 7 novembre.

Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont d'abord participé à l’ouverture de la Route du Triomphe dans la région de Fuzouli.

Le président de la République et la première dame ont posé la première pierre d’une mosquée dans le village de Dachalty, de la Tour de la Radio Télévision de Choucha et de l’Hôpital central régional de Choucha.

Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont pris connaissance des travaux de restauration menés par la Fondation Heydar Aliyev dans la mosquée Ashaghy Gövher Agha et la résidence des Mehmandarov.

Ensuite, le chef de l'État et la première dame ont rencontré des participants du VIIIe Forum global de Bakou, ont discuté avec eux et ont visité la plaine de Djydyr (course des chevaux).