Le président azerbaïdjanais et son épouse posent la première pierre de la Station de radiodiffusion et de télévision de Choucha

Choucha, 7 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont participé le 7 novembre à la cérémonie de pose de la première pierre de la Station de radio et de télévision de Choucha.

Le président azerbaïdjanais et son épouse ont été informés de la Station de radiodiffusion et de télévision de Choucha, dont la première pierre était posée.

Il convient de noter que la station de radiodiffusion et de télévision de Choucha avait été construite en 1966. A l'époque soviétique, des programmes de radio et de télévision ont été transmis par cette station au Karabagh et à la République autonome du Nakhtchivan. Lorsque Choucha avait été occupée en 1992, on avait perdu le contrôle de la station.

Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont posé la première pierre de la Station de radiodiffusion et de télévision de Choucha.