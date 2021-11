Visite de la mosquée Achaghy Gövher Aagha à Choucha

Choucha, 7 novembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont visité dimanche la mosquée Achaghy Gövher Agha à Choucha, où ils ont pris connaissance des travaux de restauration en cours de réalisation par la Fondation Heydar Aliyev.

L’assistant du président de la République, Anar Alakbarov, a informé le chef de l’Etat Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva des travaux en cours.

Depuis près de trente ans, les villes et régions azerbaïdjanaises sous occupation arménienne, les bâtiments résidentiels et administratifs, toutes les infrastructures dans ces territoires ont été détruits par les Arméniens, les ressources naturelles ont été pillées, et les monuments religieux, historiques et culturels de l’Azerbaïdjan dans ces territoires ont été vandalisés. D'importants travaux de reconstruction ont été lancés dans ces régions à la suite de la libération de ses terres de l’occupation.

Les mosquées Ashaghyi Gövher Agha, Youkhari Gövher Agha et Saatly, détruites par les Arméniens pendant l'occupation de Choucha, sont en cours de restauration conformément au projet initial. Les trois mosquées figurent sur la liste des monuments historiques et culturels d’importance nationale.