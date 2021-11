Choucha : le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva se sont entretenus avec des participants du VIIIe Forum gllobal de Bakou

Choucha, 7 novembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva se sont entretenus aujourd’hui avec les participants du VIIIe Forum global de Bakou, en visite à Choucha.

Ayant félicité le président Ilham Aliyev à l'occasion du Jour de la Victoire, les visiteurs se sont déclarés impressionnés par la réalisation des travaux à si grande échelle en peu de temps.

Le président Ilham Aliyev a dit que des installations sociales et d'infrastructure avaient été construites et reconstruites dans les territoires libérés, ainsi qu'à Choucha, en moins d'un an, et que ces travaux se poursuivaient.

Les visiteurs ont déclaré avoir vu de leurs propres yeux les monuments historiques détruits et les actes de vandalisme commis par les Arméniens.

Le chef de l'Etat a déclaré que la ville de Choucha avait été libérée grâce à l'héroïsme et à la bravoure sans précédent de l'armée azerbaïdjanaise. Le président Ilham Aliyev a fait savoir qu'après la victoire dans la Guerre patriotique, de nombreux événements avaient été organisés sur la plaine de Djydyr et des festivals de musique y avaient eu lieu.

Puis, le chef de l'Etat a posé avec les visiteurs pour une photo sur la plaine de Djydyr.