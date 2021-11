Mehriban Aliyeva a félicité le peuple azerbaïdjanais pour le Jour de la Victoire

Bakou, 8 novembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur sa page Instagram officielle une publication à l'occasion du Jour de la Victoire, célébré le 8 novembre.

« Chers compatriotes,

Je félicite sincèrement chacun de vous à l'occasion du premier anniversaire de la glorieuse victoire remportée dans la Guerre patriotique !

Louange à Dieu Tout-Puissant qui nous a donné les sentiments que je ne peux pas exprimer par des paroles et qui vivent dans nos cœurs. Chaque Azerbaïdjanais attendait cette victoire, chaque Azerbaïdjanais est fier à juste titre de cette victoire !

Je remercie infiniment notre Armée victorieuse, nos soldats et officiers héroïques, notre Président courageux et intrépide, qui tient toujours sa parole !

Qu’Allah fasse miséricorde à nos martyrs inoubliables. Je m'incline devant les mères et les pères qui ont élevé des enfants avec une volonté inébranlable, prêts à mourir pour la terre natale et la dignité.

Félicitations au peuple azerbaïdjanais, aux citoyens azerbaïdjanais, que tu portes toujours haut la tête !

Main dans la main, nous avons avancé par le chemin difficile et glorieux pour atteindre la Victoire ! C'est notre devoir sacré de protéger, en tant que peuple victorieux, notre unité et notre Azerbaïdjan indépendant ! Qu’Allah Tout-Puissant protège le peuple azerbaïdjanais et l’Azerbaïdjan !

Avec un profond respect et amour,

Votre MEHRIBAN ».