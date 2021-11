Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 8 novembre un coup de fil du président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko.

Les chefs d'Etat ont réaffirmé le caractère stratégique de la coopération bilatérale et passé en revue la mise en œuvre des accords conclus lors des entretiens entre les deux présidents à Bakou en avril dernier, ont discuté des perspectives de la présence des entreprises biélorusses à la mise en œuvre de projets à grande échelle mutuellement bénéfiques en Azerbaïdjan.

Alexandre Loukachenko a salué la cessation des affrontements de longues années entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie un an avant. Il a mis en valeur l'importance du lancement du processus de construction de la paix au profit des deux parties.

Le président biélorusse a souligné que le rétablissement des communications et de la coopération économique dans le Caucase du Sud devrait constituer la base d'une paix durable dans la région, garantir le bien-être et la sécurité de tous les peuples qui y vivent.

Le président Alexandre Loukachenko a exprimé ses condoléances aux familles et amis de toutes les victimes du conflit de longues années du Haut-Karabagh, évoquant l'importance exceptionnelle de la Déclaration adoptée un an avant avec la médiation de la Russie et mettant fin à l'effusion de sang.

En outre, le président biélorusse a informé son homologue azerbaïdjanais qu'un monument de l'éminent poète et penseur Nizami Gandjavi, né à Gandja, serai érigé à Minsk en signe d'amitié entre les peuples biélorusse et azerbaïdjanais.