Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a passé le 8 novembre un coup de fil au président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a félicité le chef de l'État azerbaïdjanais à l'occasion du Jour de la Victoire et a présenté ses vœux de paix, de tranquillité et de prospérité au peuple azerbaïdjanais frère. Le président turc a souhaité la miséricorde d’Allah aux martyrs azerbaïdjanais tombés pendant la Guerre patriotique.

Le chef de l'Etat a remercié le président turc pour son attention et ses félicitations.

Le président Ilham Aliyev a salué le soutien de la Turquie et personnellement de Recep Tayyip Erdogan dans la réalisation de cette victoire, soulignant que dès les premiers jours des affrontements, la position et les déclarations résolues du président turc avaient montré au monde que l'Azerbaïdjan n’était pas seul, la Turquie était à ses côtés. Tout cela a été un grand soutien moral pour notre peuple et notre armée.

Le chef de l'Etat a souligné que la récente visite du président turc dans les régions de Fuzouli et de Zenguilan était une autre manifestation de la fraternité azerbaïdjano-turque.

Les chefs d'État ont évoqué que la victoire constituait une nouvelle page brillante de la fraternité et de l'unité azerbaïdjano-turques.

Au cours de la conversation téléphonique, les présidents se sont déclarés convaincus que les relations amicales et fraternelles entre nos deux pays continueraient à se développer avec succès dans tous les domaines, et que l'Azerbaïdjan et la Turquie se soutiendraient toujours.