Covid-19 dans le monde : le nombre de cas dépasse les 250 millions

Bakou, 9 novembre, AZERTAC

Le nombre d'infections au nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) à l'échelle mondiale a dépassé lundi les 250 millions, selon le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'Université Johns Hopkins.

A 8h21 heure locale, le nombre total de cas au niveau mondial a atteint 250.015.789 avec 5.052.148 décès, d'après les données du CSSE.

Les Etats-Unis ont enregistré 46.488.417 cas et 754.431 décès, soit les deux plus graves bilans dans le monde, ce qui représente plus de 18% des cas et près de 15% des décès à l'échelle internationale.

L'Inde se classe deuxième en nombre de cas avec 34.366.987 infections. Elle est suivie du Brésil avec 21.880.439 cas et le second plus lourd bilan avec 609.447 morts.

Le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, la France et l'Iran comptabilisent aussi plus de 5 millions d'infections et l'Inde, le Mexique, la Russie et le Pérou déplorent plus de 200.000 victimes, selon les comptes de l'université.

Le nombre total de cas a atteint le triste seuil des 100 millions au 26 janvier et avait doublé au 4 août. (Xinhua)