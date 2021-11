Le passeport vert sera obligatoire en Géorgie à partir du 1er décembre

Tbilissi, 9 novembre, AZERTAC

À partir du 1er décembre, le régime du « passeport vert » sera imposé en Géorgie, a fait savoir le Premier ministre Irakli Garibachvili.

Selon lui, le passeport COVID-19 sera obligatoire lors de l'entrée dans certains lieux et installations du pays. Les exigences du passeport COVID-19 s'appliqueront aux citoyens et aux touristes âgés de plus de 18 ans.