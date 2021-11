Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation menée par le chef du groupe interparlementaire d’amitié Turquie-Azerbaïdjan

Bakou, 9 novembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le 9 novembre une délégation menée par le chef du groupe interparlementaire d’amitié Turquie-Azerbaïdjan, Samil Ayrim.

Au nom de la délégation, le chef du groupe interparlementaire d'amitié Turquie-Azerbaïdjan, Samil Ayrim, a félicité le président Ilham Aliyev et le peuple azerbaïdjanais et a présenté ses meilleurs vœux à l'occasion du Jour de la Victoire historique.

Le chef de l’Etat a exprimé ses remerciements pour les félicitations et les meilleurs vœux.

Abordant l'importance de la victoire de l’Azerbaïdjan dans la Guerre patriotique, il a été noté qu'elle avait été accueillie avec une grande joie par tout le monde turc. Le soutien politique et moral apporté à l'Azerbaïdjan par l'État turc, personnellement par le président Recep Tayyip Erdogan et les parlementaires turcs dès les premiers jours de la guerre a été mis en valeur.

Au cours de la conversation, les parties se sont déclarées convaincues que les relations amicales et fraternelles entre l'Azerbaïdjan et la Turquie continueraient à se renforcer et à s'élargir dans tous les domaines, y compris dans la coopération interparlementaire.