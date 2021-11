Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement

Bakou, 10 novembre, AZERTAC

Célébrée tous les 10 novembre, la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement souligne le rôle important de la science dans la société et la nécessité de faire participer le grand public aux débats sur les questions scientifiques émergentes. Elle souligne également l'importance et la pertinence de la science dans notre vie quotidienne.

En rapprochant la science de la société, la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement vise à garantir que les citoyens soient informés des développements scientifiques. Elle permet également de souligner le rôle joué par les scientifiques dans l'élargissement de notre compréhension de la planète remarquable et fragile que nous habitons, et dans la consolidation de nos sociétés.

Le changement climatique et ses impacts sur les sociétés humaines à travers le monde est un défi essentiel a surmonter. En 2021, la célébration souligne l'importance de « Bâtir des communautés prêtes pour le changement climatique ». (UNESCO)