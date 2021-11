Le peuple turc commémore la mémoire de Mustafa Kemal Ataturk

Ankara, 10 novembre, AZERTAC

Le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a assuré que, conformément au chemin montré par le fondateur de la République, Mustafa Kemal Ataturk, la Turquie continue d'avancer, de se développer et est l'étoile montante dans sa région et dans le monde.

Le Chef de l’État turc a pris la parole, mercredi, lors de la cérémonie en hommage à Ataturk, mort jour pour jour il y a 83 ans.

Après avoir salué la mémoire du fondateur de la République de Turquie, le Président turc a écrit quelques lignes sur le Livre d'or dédié à Ataturk dans son mausolée.

« Malgré les obstacles de ceux qui veulent l'en empêcher, notre République que vous avez fondée et que vous nous avez confiée continue d'avancer, de se développer et est l'étoile montante dans sa région et dans le monde. Nous avons avec détermination vers nos objectifs de 2023 tant dans l'éducation, la santé, la sécurité que l'industrie, ainsi que dans tous les autres domaines. »

Et de poursuivre : « Nous ne permettrons en aucun cas que soit visées l'unité de notre pays, la survie de notre Etat, l'union de notre peuple et ses valeurs ancestrales. Dormez en paix. »

A l'issue de la cérémonie officielle, le Mausolée d'Ataturk a été ouvert au public, qui sera nombreux à saluer la mémoire du fondateur de la République de Turquie, tout au long de la journée.

Anadolu