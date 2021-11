Le président de la République reçoit le PDG du groupe BP VIDEO

Bakou, 11 novembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, jeudi 11 novembre, le PDG du groupe pétrolier britannique Bernard Looney.

Le PDG du groupe BP, Bernard Looney, a félicité le chef de l’Etat pour les réalisations obtenues par l'Azerbaïdjan pendant la période écoulée depuis la dernière rencontre.

Exprimant sa gratitude pour les félicitations, le président Ilham Aliyev a félicité Bernard Looney pour les réalisations conjointes relatives au Corridor gazier méridional et a souligné une fois de plus que le projet avait été réalisé grâce aux efforts communs de l'Azerbaïdjan et du groupe BP.

Il a été évoqué que le groupe BP avait les liens partenariaux les plus solides au monde avec l'Azerbaïdjan, ainsi qu’avec la SOCAR. À son tour, l'Azerbaïdjan a lui aussi le partenariat le plus solide avec BP. Il a été noté que la coopération basée sur la confiance mutuelle de l’Azerbaïdjan avec ce géant pétrolier avait une histoire riche et un avenir brillant.

Au cours de l’entretien, il a été noté que l'intérêt de BP pour les énergies renouvelables était conforme à la stratégie énergétique de l'Azerbaïdjan et il a été déclaré que l'élargissement de la coopération avec BP dans ce domaine était examiné. Se référant à l'importance des plans d'énergie renouvelable du groupe BP dans les territoires libérés, les parties ont dit espérer que cela servirait à transformer le pays en une zone d'énergie verte. Il a été souligné que ce travail avait un grand potentiel, surtout compte tenu du fait que l'Azerbaïdjan a des liens énergétiques diversifiés avec les pays voisins et produit plus d'énergie qu'il n'en a besoin.

Rappelant les initiatives du leader national Heydar Aliyev pour développer les ressources en hydrocarbures au profit de l'Azerbaïdjan, Bernard Looney a félicité le président Ilham Aliyev pour ses points de vue sur la question de transition énergétique.

Le PDG du groupe BP, Bernard Looney, a salué les efforts de l'Azerbaïdjan dans le domaine de la protection de l'environnement, déclarant que le pays faisait partie des pays leaders dans ce domaine et a dit que la protection des normes et réglementations environnementales en Azerbaïdjan était plus forte que dans de nombreux pays développés. À son tour, le président Ilham Aliyev a évoqué les mesures à grande échelle prises en Azerbaïdjan en matière de protection de l'environnement.

Au cours de l’entretien, les questions liées aux perspectives de la coopération ont fait l’objet de discussions.