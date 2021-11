L'Azerbaïdjan et l'Arabie saoudite participeront aux projets de coopération sur les énergies renouvelables

Bakou, 11 novembre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan entend renforcer la coopération stratégique avec l’Arabie saoudite, qui couvre plusieurs domaines économiques. La coopération économique entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'énergie, se renforce, a déclaré le ministre azerbaïdjanais de l'Énergie Perviz Chahbazov dans une interview accordée au journal Asharq Al-Awsat.

Perviz Chahbazov a souligné que l'Arabie saoudite et l'Azerbaïdjan participeraient à un certain nombre de projets de coopération liés aux énergies renouvelables : « Nous avons signé un accord avec la société saoudienne ACWA Power pour construire un parc éolien de 240 MW. Ce projet est important non seulement pour l'Azerbaïdjan, mais aussi pour le développement des sources d'énergie renouvelables dans la région », a ajouté le ministre azerbaïdjanais.