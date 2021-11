L’OMS confirme la flambée des cas positifs du Covid-19 en Europe

Bakou, 13 novembre, AZERTAC

Plus de 1,9 million de personnes ont contracté le nouveau coronavirus dans la région européenne au cours de la semaine dernière, et plus de 26.700 d’entre elles sont décédées, a indiqué mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Si les autres régions de l’OMS ont signalé des baisses ou des tendances stables, le nombre de nouveaux cas en Europe a en revanche augmenté de 7 %, tandis que les décès ont augmenté de 10 %. Globalement, la moyenne mondiale montre une augmentation de 1 % des nouveaux cas et une baisse de 4 % de la mortalité.

« Au cours de la semaine du 1er au 7 novembre 2021, une légère tendance à la hausse (augmentation de 1%) des nouveaux cas hebdomadaires a été observée, avec plus de 3,1 millions de nouveaux cas déclarés », a souligné l’OMS dans son dernier rapport épidémiologique hebdomadaire. Plus de 48.000 nouveaux décès ont été signalés, soit une diminution de 4 % par rapport à la semaine précédente, indique le bulletin. (ONU)