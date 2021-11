Les forces armées arméniennes ont commis une nouvelle provocation en direction de Kelbédjer VIDEO

Bakou, 15 novembre, AZERTAC

Les forces armées arméniennes ont tiré, dans la nuit de dimanche à lundi, sur les positions de l'armée azerbaïdjanaise situées dans les villages de Zeylik et Yellidjé de la région de Kelbédjer depuis leurs positions situées dans le village de Youkhary Chordja de la région de Bassarkétcher.

Sans raison apparente, les positions de l’armée azerbaïdjanaise ont subi des tirs intenses de l’ennemi, qui a utilisé des armes à feu de divers calibres, y compris des fusils de précision et des lance-grenades, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense.

De plus, un tracteur effectuant des travaux routiers pour la restauration des infrastructures dans cette direction et deux camions de marque KamAZ transportant de l’approvisionnement et de munitions aux unités de l’armée azerbaïdjanaise ont été la cible de tirs des unités militaires arméniennes dans la matinée du 15 novembre.

Personne n'a été blessé, bien que les engins aient été endommagés.

Afin d'éviter les provocations des forces armées arméniennes, ainsi que les travaux d'ingénierie sur les positions de combat, les unités militaires azerbaïdjanaises stationnées dans cette direction prennent des mesures adéquates.

Le ministère de la Défense réitère que l’entière responsabilité des conséquences de toute confrontation à la frontière incombera aux dirigeants militaires et politiques de l'Arménie.