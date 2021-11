Azerbaïdjan : les exportations de produits industriels non pétroliers ont augmenté de 1,6 fois en neuf mois

Bakou, 15 novembre, AZERTAC

Au cours des neuf premiers mois de cette année, la part de marché des exportations non pétrolières dans le PIB non pétrolier a augmenté de 1,7 point de pourcentage par rapport à la même période l'an dernier et a atteint 7,7 %, a fait savoir le ministre de l'Economie Mikayil Dabbarov, lors du 25e Forum international d’affaires, tenu à Bakou.

Le ministre a souligné que les exportations de produits industriels non pétroliers avaient augmenté de 1,6 fois par rapport à la même période de l'année précdente.