Le ministre de l’Industrie de la Défense visite l’Expo 2020 Dubai

Bakou, 15 novembre, AZERTAC

Le ministre de l'Industrie de la Défense de la République d'Azerbaïdjan, Medet Gouliyev, en visite aux Émirats arabes unis pour participer au 17e Dubai Airshow 2021, et la délégation qui l'accompagne ont visité également l’Expo 2020 Dubai.

Le pavillon azerbaïdjanais est représenté sous le thème « Les graines du futur » à l'exposition internationale, a-t-on appris auprès du ministère de l'Industrie de la Défense.

Le pavillon azerbaïdjanais offre aux visiteurs des informations détaillées sur la riche culture et l'histoire de l'Azerbaïdjan. Dans le même temps, les visiteurs sont informés de la ville historique azerbaïdjanaise de Choucha, de son histoire et de sa culture. Le ministre a visité le pavillon national de l'Azerbaïdjan et a ensuite pris connaissance des pavillons de la Turquie, pays frère, et d'autres pays.