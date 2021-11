Les présidents chinois et américain s’entretiennent par visioconférence

Pékin, 16 novembre, AZERTAC

Le président chinois, Xi Jinping, a appelé mardi à développer des relations sino-américaines saines et stables lors d'une rencontre virtuelle avec son homologue américain, Joe Biden.

La Chine et les Etats-Unis doivent se respecter, coexister dans la paix, poursuivre une coopération gagnant-gagnant et gérer correctement leurs affaires intérieures tout en assumant leurs responsabilités internationales, a déclaré M. Xi.

Il a souligné que la Chine et les Etats-Unis se trouvaient tous deux à des étapes critiques de développement, et que le « village planétaire » de l'humanité faisait face à de multiples défis.

La Chine et les Etats-Unis, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et les deux plus grandes économies du monde, doivent renforcer la communication et la coopération, gérer correctement leurs affaires intérieures tout en assumant leur part des responsabilités internationales, ainsi que travailler ensemble pour faire avancer la noble cause de la paix et du développement dans le monde, a indiqué M. Xi.

Il s'agit du désir commun des peuples des deux pays et du monde entier et de la mission conjointe des dirigeants chinois et américains, a-t-il poursuivi.

Des relations saines et stables entre la Chine et les Etats-Unis sont nécessaires pour promouvoir leur développement respectif et sauvegarder un environnement international pacifique et stable, notamment pour trouver des réponses efficaces aux défis mondiaux, tels que le changement climatique et la pandémie de COVID-19, a-t-il souligné.

La Chine et les Etats-Unis doivent se respecter, coexister dans la paix et poursuivre une coopération gagnant-gagnant, a indiqué M. Xi, exprimant sa volonté de travailler avec le président Biden pour établir un consensus et prendre des mesures actives afin de faire avancer les relations sino-américaines dans une direction positive.

Cela permettra de promouvoir les intérêts des deux peuples et de répondre aux attentes de la communauté internationale, a-t-il ajouté.

Xinhua