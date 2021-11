L'Arménie a commis une provocation à grande échelle à la frontière de l’Azerbaïdjan Deux soldats azerbaïdjanais ont été blessés

Bakou, 16 novembre, AZERTAC

Les forces armées arméniennes ont commis une provocation à grande échelle contre l’Azerbaïdjan en direction des régions de Kelbédjer et de Latchine.

Des unités militaires arméniennes ont lancé une opération militaire le 16 novembre vers 11h00 afin de s'emparer des hauteurs dans cette direction et d'obtenir des positions plus favorables en gagnant l'avantage militaire, a-t-on appris auprès du ministère azerbaïdjanais de la Défense.

Ayant concentré des matériels militaires et spéciaux sur les positions frontalières dans les régions de Bassarketcher et de Garakilsé, les troupes arméniennes ont attaqué les postes de l'armée azerbaïdjanaise en direction des régions de Kelbédjer et de Latchine.

L’ennemi a tiré de manière intense sur les positions de l'armée azerbaïdjanaise avec des armes à feu de divers calibres et des lance-grenades, endommageant les postes azerbaïdjanais. En conséquence, selon les informations préliminaires, deux soldats de l'armée azerbaïdjanaise ont été blessés. Les blessés ont reçu les premiers soins. À l'heure actuelle, leurs vies ne sont pas en danger.

Afin d'empêcher l'activité de combat des forces armées arméniennes, les unités et forces situées en direction des régions de Kelbédjer et de Latchine ont immédiatement mené une opération d'urgence. L’ennemi a été obligé de se retirer, ses forces et ses équipements ont subi des dommages. À la suite des mesures décisives prises, les militaires arméniens ont été désarmés, un grand nombre d'armes de divers calibres et une grande quantité de munitions ont été saisies.

L'attaque des unités militaires arméniennes a complètement échoué du point de vue opérationnel et tactique, et la tentative suivante d'Erevan de commettre des provocations a échoué.