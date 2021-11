Cérémonie d’ouverture des championnats du monde de trampoline et de tumbling à Bakou

Bakou, 18 novembre, AZERTAC

La cérémonie d'ouverture des championnats du monde de trampoline et de tumbling s'est tenue à Bakou jeudi 18 novembre. Il y a d'abord eu un défilé des pays participants. Ensuite, les athlètes, les entraîneurs et les arbitres ont prêté serment de rester attachés aux principes de justice.

Le ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports Farid Gayibov et le président de la FIG Morinari Watanabe ont prononcé des discours lors de la cérémonie d’ouverture et ont souhaité bonne chance aux athlètes.

Après le retentissement de l’hymne national de l’Azerbaïdjan, les championnats du monde ont été officiellement ouverts.

Environ 300 gymnastes provenant de 33 pays disputeront les championnats du monde de trampoline et de tumbling, qui se dérouleront jusqu'au 21 novembre.

Il est à noter que l’Arène nationale de gymnastique accueillera les compétitions mondiales par groupes d’âge du 25 au 28 novembre .