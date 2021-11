La Belgique durcit les restrictions liées au Covid-19

Bakou, 18 novembre, AZERTAC

Le Comité de concertation qui réunit les principaux ministres du gouvernement fédéral et les représentants des entités fédérées de la Belgique, a annoncé mercredi un renforcement de mesures de base de lutte contre la pandémie de COVID-19, avec un élargissement du port du masque dès l'âge de 10 ans.

Face à la recrudescence des contaminations, le Comité de concertation a instauré un port du masque obligatoire pour tous à l'intérieur dès l'âge de 10 ans, sauf à l'école, a indiqué le Premier ministre belge Alexander De Croo.

Le télétravail re-devient obligatoire à raison de quatre jours par semaine pour les trois premières semaines, et de trois jours à partir du 13 décembre. Cela s'applique uniquement aux endroits où le télétravail est possible aussi bien pour le secteur privé que pour l'administration publique.

Le Comité de concertation a instauré une nouvelle mesure appelée « COVID Save Ticket Plus » (CST+). Cette mesure combine le CST, plus le port du masque. Autrement dit, pour certains événements, le CST sera demandé pour entrer au restaurant, tandis que lors des déplacements à l'intérieur du restaurant, le port du masque sera obligatoire.

Le CST + sera aussi utilisé pour des événements publics et privés à partir de 50 personnes à l'intérieur, et à partir de 100 personnes à l'extérieur.

Le Premier ministre a appelé à la vigilance. Il a invité la population à renforcer les règles de bases déjà en application, dont la ventilation des espaces intérieurs, la limitation des contacts et la distanciation sociale de 1,5 mètre.

Une nouvelle campagne de vaccination pour une troisième dose (pour les vaccins Pfizer, AstraZeneca et Moderna) et une deuxième dose pour le vaccin Jonhson & Jonhson est en cours de préparation, a confirmé M. De Croo.

900.000 personnes ont déjà reçu ce rappel d'une 3ème ou 2ème dose selon les vaccins, et notamment les personnes de 65 ans et plus, et des personnes avec des déficiences immunitaires. « Dans les semaines à venir, le reste de la population sera invitée à se faire vacciner », a ajouté M. De Croo.

Les indicateurs de l'épidémie sont au rouge en Belgique depuis plusieurs jours. 10.283 nouvelles contaminations en moyenne par jour ont été enregistrées du 7 au 13 novembre. C'est une hausse de 27% par rapport à la semaine précédente, selon l'institut de santé publique Sciensano.

Le nombre de patients aux soins intensifs est aussi en hausse de 11% par rapport à la semaine précédente, pour atteindre 2.693 patients actuellement hospitalisés, dont 557 aux soins intensifs.

La Belgique a enregistré à ce jour un total de 1.524.862 cas confirmés et 26.444 décès depuis le début de l'épidémie de la COVID-19.

Xinhua